Çorlu'da ekmek fiyatına zam geldi

İlk olarak İstanbul’da, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınların Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de ekmeğe yüzde 20 zam yapması ile 250 gramlık ekmeğin, 1.25 TL’den 1.50 TL’ye çıkarılmasının ardından, Çorlu'daki fırıncılar da ekmeğe zam yapma kararı aldılar.
EKMEĞE 25 KURUŞ ZAM UYGULADILAR
Yeni zammı uygulayan fırınlarda ekmekler, raflarda 1.50 TL’den satışa çıktı.
''VATANDAŞTAN SAĞDUYU BEKLİYORUZ''
Maliyetlerinin sürekli yükseldiğini dile getiren fırıncılar, gelen zamdan sonra vatandaşlardan sağduyu beklediklerini belirtti.