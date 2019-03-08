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Corning, katlanabilir telefon ekranları için cam geliştirecek

Akıllı telefonlara sunduğu Gorilla Glass camlarla koruma sağlayan Corning firması, katlanabilir telefonlara da el atıyor.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 14:32..
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Samsung ve Huawei, kendi katlanabilir telefonlarını tanıtırken, özellikle fiyatlarının pahalı olması dikkatlerden kaçmamıştı. Bu derece pahalı katlanabilir telefonların da ekran değişimleri haliyle oldukça masraflı olacak.

Akıllı telefonların özelliklerine göz attığınızda camlarının Gorilla Glass ile korunduğu ibaresini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu korumalı camları üreten Corning firması, normal telefonlardan sonra katlanabilir telefonlara da koruma sağlayacak.

telefon

HEM İNCE HEM DE DİRENÇLİ OLACAK

Corning genel müdürü John Bayne yaptığı açıklamada, katlanabilir telefonlar için esnek camlar üzerinde çalıştıklarını ve bu camların iki yıl içinde katlanabilir telefonlarda kullanılacağını belirtti. Tamamen esnek, ince ve aynı zamanda kırılmaya karşı bir cam üretmek epey zorlu bir süreç. Bu durumun farkında olan Corning şirketi, zorlu bir yola girdiğinin farkında.

0,1 mm kalınlığında olacak bu esnek camlar, aynı zamanda kırılmaya karşı da dayanıklı oalacak. John Bayne, ''Bu kadar ince ve yaklaşık 4mm bükülme yarıçapına sahip camları, nasıl kırılmaya karşı dirençli yapabileceğimiz konusu üzerinde çalışıyoruz.'' açıklamasında bulundu.

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