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Çorum'daki hastanenin ikinci katından düşen kadın öldü

Çorum’da kanser tedavisi gören kadın, hastanenin ikinci katından düşerek yaşamını yitirdi. Polis olayın intihar mı, yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor.

DHA | 01.08.2019 - 16:33..
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Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ikinci katında bulunan genel cerrahi servisinde kanser tedavisi gören 57 yaşındaki Sultan Aygün, mahkum giriş bölümü olarak kullanılan boşluğa düştü.

Refakatçısı tarafından fark edilen kadın için hastane görevlilerine haber verildi.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil servise alınan Sultan Aygün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sultan Aygün'ün cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Aygün'ün ölüm nedeni araştırılıyor.

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