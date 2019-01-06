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CSU'lu Weber: Türkiye'nin AB müzakerelerini bitireceğim

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilirse Türkiye'nin AB müzakerelerini sona erdireceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 09:34..
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Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber'den mayıs ayında yapılacak Avrupa Komisyonu başkanlığı seçimi öncesi Türkiye karşıtı bir açıklama geldi.

CSU'lu Weber: Türkiye'nin AB müzakerelerini bitireceğim

TÜRKİYE'NİN AB MÜZAKERELERİNE KARŞI DURACAĞIM"

Jean-Claude Juncker'den boşalacak Avrupa Komisyonu başkanlığı koltuğu içinyarışacak olan Weber, "Avrupa Komisyonu'nun olası yeni başkanı olarak Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini durduracağımı açık bir şekilde beyan ediyorum." dedi.

CSU'lu Weber: Türkiye'nin AB müzakerelerini bitireceğim

"POPULİZM YAPIYOR"

Yeşiller partili Avrupa uzmanı Franziska Brantner, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bratner, "Türkiye ile müzakereleri kes ama Orban ve Fidesz ile kendini Komisyon Başkanı seçtirmek iste. Bu Avrupa ve demokrasiyi gerçek bir biçimde savunmak değil, popülizm yapmak." diye konuştu.

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