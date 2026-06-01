Cudi Dağı'nda adrenalin yolculuğu: Paraşütçüler zirveden süzüldü

Şırnak’ta doğa sporlarına ilginin artmasıyla birlikte Cudi Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarını bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sefine bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonda, farklı illerden gelen deneyimli pilotlar gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

2 bin 114 metre yüksekliğe sahip zirveden gerçekleştirilen uçuşlarda, sporcular hem doğanın hem de adrenalin dolu anların keyfini aynı anda yaşadı.

ZİRVEDE BAŞLAYAN HEYECAN GÖKYÜZÜNDE SÜRDÜ

Etkinlik kapsamında Siirt, Batman, Diyarbakır ve Şırnak’tan gelen yamaç paraşütü sporcuları, Cudi Dağı’nın zirvesinden tekli ve ikili uçuşlarla havalandı. İlk saniyelerde serbest düşüş hissi yaşayan sporcular, kısa süre sonra paraşütlerini açarak dağın üzerinde süzülmeye başladı.

Gökyüzünde dakikalarca süren uçuşlar, Cudi Dağı’nın eşsiz doğal manzarasıyla birleşerek izleyenlere unutulmaz görüntüler sundu.

ADRENALİN VE DOĞA AYNI NOKTADA BULUŞTU

Zirveden atlayış yapan sporcuların gerçekleştirdiği uçuşlar sırasında ortaya çıkan görüntüler, adeta aksiyon filmlerini aratmadı. Özellikle serbest düşüş anları izleyenlerin yüreğini ağza getirirken, paraşütlerin açılmasıyla birlikte gökyüzünde renkli bir manzara oluştu.

Etkinliği takip eden vatandaşlar, uzun süre gökyüzündeki gösteriyi izleyerek anları cep telefonlarıyla kaydetti.

CUDİ DAĞI SPOR TURİZMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda doğa sporlarıyla adından söz ettiren Cudi Dağı’nın, uygun pist yapısı ve elverişli rüzgâr koşulları sayesinde yamaç paraşütü için önemli merkezlerden biri haline geldiği ifade ediliyor.

Etkinliğe katılan sporcular, bölgenin doğal güzellikleri ve uçuş potansiyelinin hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlar için büyük fırsat sunduğunu belirtti.

“CUDİ DAĞI MARKA HALİNE GELEBİLİR”

Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Osman Oğrak, yapılan organizasyonla bölgedeki sporcuları bir araya getirdiklerini ve Cudi Dağı’nın yamaç paraşütünde marka değerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğa, spor ve adrenalinin buluştuğu etkinlik, Cudi Dağı’nın turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.