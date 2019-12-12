Çukur'dan Süleyman Soylu'ya 'lanet' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedefindeki dizi Çukur'da geçtiğimiz bölüm ilginç bir sahne yaşandı.

Bakan Soylu'nun "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye" şeklinde eleştiri yağmuruna tuttuğu ve gençlere kötü örnek olarak gösterdiği dizide, bu kez gönderme yapıldı.

ÇATIŞMA SAHNESİNDE MEGAFONLA GÖNDERME

Bir çatışma sahnesinin yaşandığı dizide 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, ağır makineli tüfeklerle gemiye doğru hareketlenirken, megafonla kısa bir konuşma yaptı.

Vartolu Saadettin - Yalnızca Ben Ateş Ederim İZLE

"ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN RUHSAL GELİŞİMİ..."

Bu konuşmasında Köstendil, "Dikkat dikkat. Duydum ki ateş ediyormuşsunuz ettirmem. Çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimlerini kötü yönde etkiliyormuşsunuz etkilettirmem. Burada yalnızca ben ateş ederim, ben." dedi.

HABABAM SINIFI'NDAN ESİNLENİLDİ

'Vartolu Sadettin' lakaplı Köstendil'in gönderme niteliğindeki konuşması ayrıca Habamam Sınıfı'ndaki 'Mahmut Hoca'nın repliklerine de çok benzetildi.

İLK CEVAP ESKİ OYUNCU ERCAN KESAL 'DAN

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de dizinin eski oyuncularından 'İdris Koçovalı' lakaplı Ercan Kesal da Bakan Soylu'ya yanıt niteliğinde bir yorum yapmıştı. Kesal, "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" demişti.



