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Cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkılıyor

Edirne'deki Eski Cami'de 6 asırdır süren kılıçla hutbe okuma geleneği sürüyor. Kılıç, sol el ile birlikte havaya kalkıyor, devletin ve milletin bekası için dua ediliyor.

AA | 11.05.2019 - 08:45..
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Osmanlı döneminde, Edirne'de padişahların Eski Cami'de kılıç kuşanarak tahta çıkış geleneği, cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulmasıyla sürdürülüyor.

6 ASIRDIR SÜREN GELENEK

Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, Osmanlı'dan miras geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kılıçla hutbe geleneği Eski Cami'de devam ediyor İZLE

Osmanlı döneminde padişahların tahta çıkma törenlerinin cuma günü camide yaptığını ve padişahların ilk hutbeyi de kılıçla okuduğunu anlatan Cerrah, Eski Cami’de 6 asırdır kılıçla hutbe okunduğunu ve bu geleneği devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkılıyor

SOL ELİNE ALDIĞI KILIÇLA HUTBEYİ OKUYOR

Geleneğe göre, minbere çıkan imamın cuma hutbesinin duasını sol eline aldığı kılıçla okuduğunu belirten Cerrah, "Serhad şehri Edirne'mizdeki en önemli camilerinden biri olan Eski Cami'de kılıçla hutbe geleneği sürdürülüyor. Osmanlı'da kılıçla fethedilen yerlerde bu gelenek başlatılmış. Edirne, 1361 yılında I. Murat tarafından fethedilmiş ve bu gelenek ondan sonra devam ettirilmiş. Bu gelenekte hutbeyi okuduktan sonra kılıcı sol elimize alıp havaya kaldırırız ve devletimizin, milletimizin bekası için dua ederiz." şeklinde konuştu.

Cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkılıyor

YANGINDAN VE DEPREMDEN ZARAR GÖRDÜ

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414 yılında tamamlandı. 1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne’de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi’nin karşısında yer alıyor.

Cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkılıyor

CAM VAZO VE RENGARENK ÇİÇEKLER

Osmanlı padişahlarından II. Ahmed ve II. Mustafa'ya kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Eski Cami'nin içine, cam vazolara yerleştirilen rengarenk çiçekler konuldu. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır." şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıf Haftası'nda bu yıl da sürdürüldü.

Osmanlı geleneği gereği Eski Cami çiçeklerle donatıldı İZLE

VAKIFLAR HAFTASI'NDA SÜSLENİYOR

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Osmanlı'dan bugüne miras kalan geleneği devam ettirdiklerini söyledi. Eski Cami'nin Osmanlı döneminin abidevi eserlerinden biri olduğunu belirten Güneren, "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsedilen bölümdeki gibi 6 yıldır Eski Cami'yi çiçeklerle süslüyoruz. Cemaat namazını çiçeklerin arasında kılıyor. Namaz sonrasında vatandaşlar çiçekleri alıp gidebiliyor. Böylece hem vakfiyede geçen bir hususu hem de Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer alan bir konuyu yaşatmış oluyoruz." diye konuştu.

Cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkılıyor

Cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkılıyor

Cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkılıyor

Cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkılıyor

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