Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti Beştepe'de ağırladı.

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik bir değerlendirme yapmak üzere kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın terör örgütü YPG'ye mühimmat sağlamasından dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Ticaret Bakanı Ross'a bakarak konuşan Erdoğan, "ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölge çabasında yanımızda olmalarıdır. Bu terörist gruplara araç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manadan rahatsız etmektedir. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD heyetini kabul etti İZLE

"TRUMP İLE SAMİMİ VE GÜÇLÜ BİR DİYALOĞUMUZ VAR"

Türkiye'nin bölgesinde yaşanan kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını koruduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum. Türkiye, bölgesinde yaşanan kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumaktadır. İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi, gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Trump'la ticaret hacmimizin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda mutabakata vardık." dedi.

ABD'Lİ YATIRIMCILARA DAVET

ABD'li yatırımcılara gereken desteğin verileceğini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Ülkemizde 1.800'ün üzerinde ABD firması faaliyet gösteriyor. Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Her ABD'li yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız. Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. İlgili bakanlarımız, çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır." diye konuştu.

"DÖNEMİN EN GÖZDE YÜKSELEN EKONOMİLERİNDEN BİRİYİZ"

2019'da turist sayısında 50 milyonun üzerine çıkılacağını dile getiren Erdoğan, "Türkiye bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssüdür. Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye'nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır. Göstergeler, bu yıl turist sayısında 50 milyonun üzerine çıkacağımızı ortaya koyuyor. Dinamik piyasa yapımızla önümüzdeki dönemin en gözde yükselen ekonomilerinden biriyiz. Tüm bu imkanlardan ABD'li yatırımcıların da istifade etmesini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

"YENİ BİR GÖÇ DALGASINI GÖĞÜSLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

ABD eski başkanı Barack Obama döneminde güvenli bölge önerisinde bulunduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın farklı ülkelerinden 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını göğüslenmesi artık mümkün değildir. Trump'ın da dediği gibi Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Suriyelilerin geri dönüşüne en büyük engel, YPG gibi terör örgütleridir. Bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır. ABD ile Suriye'deki iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu; gelin güvenli bölgeyi kuralım. Bunu o dönemde gerçekleştiremedim. Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Hala bu güvenli bölge olayına olumlu yaklaştığını da ifade etti. Vakit kaybetmeden bunu halletmemiz lazım. Bu halledince, terör örgütlerine karşı mücadelemiz de kolaylaşacak. Düzensiz göç noktasındaki sıkıntıyı aşmış olacağız." dedi.