Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediyeciliğinin CHP'ye benzemediğini belirterek, "Biz belediyeciliğin evet okulunu kurduk, bu bizim işimiz CHP anlamaz bu işten. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanallar kanalizasyonlar berbat bunlar anlamaz." dedi.

"İSTANBUL, CHP'YE 31 MART'TA BUNUN DA HESABI SORMAYACAK MI"

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15-20 yıl önce neydi buraların hali şimdi nerelerden nerelere geldi bunun adı AK Parti belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez. AK Parti Belediyeciliğinde hizmet var, temizlik, sanat var. Temizlik dedim de işte Ümraniye, hatırlıyorsunuz dimi o çöplüğün patlamasını, 39 vatandaşımız orada öldü.





Şimdi İstanbul bu CHP’ye bunun hesabını bugüne kadar nasıl sorduysa 31 Mart’ta da sormayacak mı? Bu CHP’nin bizim insanımıza milletimize yaptığı zulmü babalarımızdan çok dinledik. Gaz yağından tut, sana yağına kadar hepsi nüfus cüzdanında mühürlü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeciliğin okulunu kurduk VİDEO

"BU BİZİM İŞİMİZ CHP ANLAMAZ BU İŞTEN"

Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine çeviriyoruz, kapalı alanları fuar merkezine çeviriyoruz. Biz belediyeciliğin evet okulunu kurduk, bu bizim işimiz CHP anlamaz bu işten. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanallar kanalizasyonlar berbat bunlar anlamaz.

İstanbul’a belediye başkanı olduğumda İstanbul’da otobüsleri hatırlayın bindiği zaman mazot kokardı neden temizlik yok. O koltuklar hep pislik içinde. Biz geldiğimiz zaman bizim insanımıza bu yakışmaz dedik ve Mercedes otobüsler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Ülkemizin en kapsamlı yolculuk merkezlerini İstanbul’a yaptık."

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki toplu açılış töreni sonrasında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Erdoğan'a hediye takdim etti.