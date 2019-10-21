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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

Yazar Abdurrahman Dilipak, yarın Soçi'de yapılacak Suriye zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beşar Esad'ın görüşebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 11:11..
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Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na geçtiğimiz perşembe akşamı 120 saatliğine ara verdi.

ABD'yle yapılan mutabakata göre; YPG'li teröristler de güvenli bölgeyi boşaltacak.

Türkiye, bir yandan ABD'yle diplomasi trafiği yürütürken; diğer yandan da Rusya ile Suriye'nin geleceğini konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın Rusya Soçi de Vladimir Putin'le Suriye'nin geleceğini görüşecek.

"ESAD MASADA OLABİLİR"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bu görüşme öncesinde ses getirecek bir iddiada bulundu. Buna göre yarın Suriye masasında Esad da olabilir.

Dilipak yazısında şunları yazdı; "Pause' için öngörülen bu 120 saatin sonunda, yani yarın, 22 Ekim’de, Erdoğan ile Putin Soçi’de masaya oturacak. Soçi’de bir sürpriz yaşanabilir ve Esed masada olabilir. Rusların beklentisi bu yönde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Biz 1998 yılında yapılan ‘Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla, henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz' diyor."

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