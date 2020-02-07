Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaketlerle mücadelemiz var

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu 27 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da, Cihat Erat için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

"TÜM MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Recep Tayyip Erdoğan namaz sonrası açıklama yaparak, "Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım." dedi.

"KARŞI TARAFA DA BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDETTİKLERİMİZ VAR"

Erdoğan, "Bir tarafta Van'daki bu hadise, bir diğer tarafta İdlib'te şu anda yaşadıklarımız, ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Zira biz biliyoruz ki şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler şehadete ürkerek, korkarak değil, tam aksine adeta sevgili Peygamberimizin 'Keşke ben de o makama ulaşsaydım.' niyazında olduğu gibi, bu şekilde yürüyeceğiz." dedi.

Erdoğan daha sonra Erat'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Erat düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.