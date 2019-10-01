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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine değişikliği yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda kabine değişikliğine yönelik açıklama yaptı. Erdoğan, 'Şu an için böyle bir şey yok' dedi.

İHA | 01.10.2019 - 21:11..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine değişikliği yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin seçimlerde 50+1 barajına ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine değişikliği yok

Erdoğan, "Mevcut durumu meclise getiren biziz, şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz , halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil. Böyle bir teklif kimden geliyor, medyadan geliyorsa ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda ilgilenen kimdir, muhalefettir. Bunu sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz politikacıdan ciddiyet istiyor, biz dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız" dedi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge konusuna ilişkin soruya ise, "Bir gece ansızın gelebiliriz, aynı yerdeyiz" cevabını verdi.

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