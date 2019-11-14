Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz." dedi.

"YENİ BİR SAYFA AÇMAKTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız."

"Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik."

"Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz."

"TÜRKİYE VE ABD, SURİYE'YE BARIŞ İSTİKRAR GETİREBİLİR"

"Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz."

"Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir."

"Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu amacı gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağı Türkiye’dir, öyle olmalıdır."

"2 BİN 200 DEAŞ'LI TUTUKLU VE MAHKUM ELİMİZDE"

"Gerek cezaevlerinden Suriye tarafında kaçmaya çalışan, gerek ülkemizde şu anda 2 bin 200 civarında DEAŞ'lı elimizde tutuklu veya mahkumdur."

"Ülkemiz, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ve bu uğurda şehitler veren tek NATO müttefikidir."

"BARIŞ PINARI İLE TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE VURDUK"

"Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur."

"PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık"

"ERMENİ İDDİALARINA KARŞI ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK"

"104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır."

"Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararların Türk milletini incittiğini, ilişkilerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü paylaştım."

"Bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye bu konuda diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yana"

"GÜVENLİ BÖLGE GECİKTİĞİ İÇİN ON BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ"

"Cerablus'ta 365 bin Suriyelinin kendi topraklarına dönüşünü sağladık. Barış Pınarı Harekatı'yla şehir ve köylere geri dönüşler başladı."

"2015'te G20 Antalya Zirvesinde yaptığım Güvenli Bölge oluşturma çağrısı zamanında hayata geçmediği için on binlerce masum hayatını kaybetti"

"ŞARTLARI UYGUN GÖRÜRSEK PATRİOT DA ALIRIZ"

"S400 sistemi ve F35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz."

"Sayın Başkan'a, istenilen şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim ve söylüyorum."

"Siyasi ve ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğine inanıyoruz. 100 milyar dolar hedefimiz bağlamında Bakanlarımız çalışıyor."

"ABD Kongresi'yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın Başkan ile paylaştım."

"Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da özel gayretimiz var. Kendi ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fırsatını onlara hazırladık."

"(Suriye'den) Keldani, Ezidi, Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar herhangi bir sıkıntı yaşamıyor."

"MEKTUPLARI TRUMP'A İADE ETTİM"

"Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim."