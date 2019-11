Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'seni seviyorum adamım' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir camiye gitti.

"SENİ SEVİYORUM ADAMIM"

Düzenlenen ziyaret sırasında Erdoğan'ın yanına, orada yaşayan bir Müslüman yaklaştı. Cumhurbaşkanını karşısında gören kişi, yanına giderek "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: I love you too İZLE

"I LOVE YOU TOO"

Birlikte selfie çekmek isteyen adamın ricasını kırmayan Cumhurbaşkan Erdoğan, bir de cevap verdi. Kendisine "Seni seviyorum" diyen Müslüman'a Erdoğan, "Thank you. I love you too" (Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum) diyerek cevap verdi.