Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, babasını kaybeden Kerkük Valisi Ağa'ya taziye mesajı

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Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’nın babası merhum Seman Kenan Ağa vefat etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Anne Heyfa Ağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız.

Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım." dedi.

GEÇEN HAFTA DOLMABEHÇE'DE BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, Vali Ağa, görüşmede 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen vali seçilmesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.