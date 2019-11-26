Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, CHP’yi yalan üretme merkezi haline getirdi." dedi.

Katar dönüşü uçakta gazetecilerin "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına yönelik sorularını cevaplayan Erdoğan, önce Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi, ardından Muharrem İnce'yi işaret etti.

Erdoğan, "Şu anda kendi kumpasları çok açık ve net ortada. Bir gün söylediğini ertesi gün inkar ediyor. Önce 'Niye olmasın?' diyor. Sonra böyle 'bir şeyin olmadığını, olabileceğini' söylemek gibi garip yaklaşımları var. Çok ağır bir ifadeyle İzmir’den kendisine seslendim; 'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? Külliye’ye kim gelmiş, ne zaman gelmiş? Benimle nerede görüşmüş?' dedim.

"YALAN YANLIŞ PLAKALAR UYDURDU"

Bir adam çıkardılar, ben o adamı hiç tanımam. Şimdi ismini duydum. Yalan yanlış plakalar uydurdu. Zavallı, Külliye’ye giren her aracın künyesinin tutulduğundan bilgisi yok. Hangi araç girerse girsin, hepsinin kaydı tutulur. Girişlerinde fotoğraf çekimleri vardır. Bunların hepsi ortaya konunca da savunacak hali kalmadı. Bundan sonrası size düşüyor." şeklinde konuştu.

"KALMASINDA FAYDA VAR"

CHP Genel Merkezi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas planlandığı söylemine değinen Cumhurbaşkanı, "Kemal Bey’in kalmasında fayda var. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir iddiası var. İstihbarat birimleri tarafından CHP’nin içinin karıştırıldığını öne sürdü. Böyle bir şey söz konusu mu? İstihbaratın öyle büyük işleri var ki… Böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var? Şu anda istihbarat örgütümüz Barış Pınarı Harekatı ile uğraşıyor. Türkiye’yi dışardan kuşatan bütün o malum çevrelerle uğraşıyor.

"MUHARREM BEY YETER ZATEN"

Bir de şimdi CHP’nin işiyle uğraşıp, CHP’nin içinde ne var ne yok onlarla mı zaman geçirecek? Bay Kemal buradan kendine çıkış yolları arıyor. Bunları söyleyerek 'Bizim içimizde kumpas yok' demeye getiriyor. Bay Kemal, sen bunu git şu anda Muharrem (İnce) Bey’e anlat. Muharrem Bey senin içini gayet iyi anlatıyor. İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter zaten." ifadelerini kullandı.