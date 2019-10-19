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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

Kayseri'deki törende Barış Pınarı Harekatı'ndan bahseden Erdoğan, askerlerimize selam gönderdi.

AA | 19.10.2019 - 20:47..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

Kayseri'deki Toplu Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı harekatına karşı çıkan ülkelere sert sözlerle tepki gösterdi.

Erdoğan, "PKK bir yandan, DEAŞ bir yandan ülkemize saldırırken sesini çıkarmayanlar, bugün sınırlarımızdaki teröre karşı adım attığımız zaman mı bize zincir vuracakmış. Bu ikiyüzlüler, bu terörist seviciler, bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış'" dedi.

MEHMETÇİKE ASKER SELAMI

Cumhurbaşkanı, konuşma sonrası Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimize asker selamı gönderdi. Twitter hesabından da İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını paylaşan Erdoğan, paylaşımında asker selamı verdiği fotoğrafını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

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