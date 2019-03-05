Cumhurbaşkanı Eyüpsultan'da konuştu

31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

EYÜPSULTAN'DA BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ

"Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. Bu seçimlerde Eyüpsultan'da daha büyük bir başarıya imza atacağız. Geçen seçimlerde finali Eyüpsultan'da yapmıştık sonuçlar yüzümüzü güldürmüştü. Eyüpsultan'da çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. İstanbul'a başka bir aşkım var, biz İstanbul'un dertlisiyiz ve bunu devam ettireceğiz.

245 BİN KONUTU YIKARAK GELECEĞE HAZIRLADIK

31 Mart seçimleri milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Biz İstanbul'a, Eyüpsultan'a eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık. Ülkemizin en önemli markası İstanbul'da ecdad yadigarlarını, restorasyonla geleceğe taşıdık. İstanbul'da ulaşım sorununa çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. İstanbul'da kentsel dönüşümde riskli 245 bin konutu yıkarak geleceğe hazırladık. Üç katlı İstanbul Tüneli başta olmak üzere pek çok projemiz var. Rami Kışlası'nı kütüphane yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak, 6 milyon kitaba sahip olacak. 'Nereden nereye' diyeceksiniz. Avrupa Yakası uluslararası kent ormanının son etabının çalışmaları devam ediyor. Eyüpsultan Meydanı ve çevresini tarihi kimliğine uygun olarak düzenliyoruz. Eyüpsultan'daki 14 eski okulu yıkıp yeniden yapıyoruz.





İMAMOĞLU'NA: PATRONUN GİBİ YALAN SÖYLEME

CHP'nin adayı diyor ki, 'AKP'li belediyelerde kültür merkezi yok.' diyor. Sen ne yaptın? Önce sen çöplükleri temizle... AK Partili belediyelerin hemen hemen hepsinde kültür merkezi vardır, patronun gibi yalan söyleme. Man Adası gibi yalan söyledi, mahkemeye havale ettim, 2.5 milyonu kazandım. Yargı onayını verdiği anda bunu Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunların akşam yalan, sabah iftira. Karakter bu. Biz bu yalanları yanına kar bırakmayacağız.

CHP'nin başında bir zat var. Bu zatı dönemin hükümeti SSK'nın başına getirdi. Yöneticiden beklenen, bilgisini becerisini konuşturup bu sıkıntıları çözmesi beklenir. Bu zat, SSK'yı kar eden kurumu borç batağına sokup öyle gitti. Bugün ülkemizin en iftihar verici hizmetlerinin sunulduğu sosyal hizmetler içler acısı hale geldi."