taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38675
Euro
6.1036
Altın
1285.87
Borsa
104310.85
Gram Altın
223.044

Cumhurbaşkanı Eyüpsultan'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da konuştu; ilçeye yapılan yatırımlardan bahsetti.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 14:21..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş

31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

EYÜPSULTAN'DA BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ

"Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. Bu seçimlerde Eyüpsultan'da daha büyük bir başarıya imza atacağız. Geçen seçimlerde finali Eyüpsultan'da yapmıştık sonuçlar yüzümüzü güldürmüştü. Eyüpsultan'da çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. İstanbul'a başka bir aşkım var, biz İstanbul'un dertlisiyiz ve bunu devam ettireceğiz.

245 BİN KONUTU YIKARAK GELECEĞE HAZIRLADIK

31 Mart seçimleri milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Biz İstanbul'a, Eyüpsultan'a eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık. Ülkemizin en önemli markası İstanbul'da ecdad yadigarlarını, restorasyonla geleceğe taşıdık. İstanbul'da ulaşım sorununa çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. İstanbul'da kentsel dönüşümde riskli 245 bin konutu yıkarak geleceğe hazırladık. Üç katlı İstanbul Tüneli başta olmak üzere pek çok projemiz var. Rami Kışlası'nı kütüphane yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak, 6 milyon kitaba sahip olacak. 'Nereden nereye' diyeceksiniz. Avrupa Yakası uluslararası kent ormanının son etabının çalışmaları devam ediyor. Eyüpsultan Meydanı ve çevresini tarihi kimliğine uygun olarak düzenliyoruz. Eyüpsultan'daki 14 eski okulu yıkıp yeniden yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Eyüpsultan'da konuştu


İMAMOĞLU'NA: PATRONUN GİBİ YALAN SÖYLEME

CHP'nin adayı diyor ki, 'AKP'li belediyelerde kültür merkezi yok.' diyor. Sen ne yaptın? Önce sen çöplükleri temizle... AK Partili belediyelerin hemen hemen hepsinde kültür merkezi vardır, patronun gibi yalan söyleme. Man Adası gibi yalan söyledi, mahkemeye havale ettim, 2.5 milyonu kazandım. Yargı onayını verdiği anda bunu Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunların akşam yalan, sabah iftira. Karakter bu. Biz bu yalanları yanına kar bırakmayacağız.

CHP'nin başında bir zat var. Bu zatı dönemin hükümeti SSK'nın başına getirdi. Yöneticiden beklenen, bilgisini becerisini konuşturup bu sıkıntıları çözmesi beklenir. Bu zat, SSK'yı kar eden kurumu borç batağına sokup öyle gitti. Bugün ülkemizin en iftihar verici hizmetlerinin sunulduğu sosyal hizmetler içler acısı hale geldi."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

39
Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

50
6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

216
İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

93
CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

131
Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

52
Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir