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Cumhurbaşkanı kararıyla TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Çorlu'da meydana gelen 25 kişinin öldüğü kaza ve Ankara'da meydana gelen 9 kişinin öldüğü kazalar sonrası tartışılan İsa Apaydın görevden alındı.

AA & Ensonhaber | 20.09.2019 - 09:11..
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Cumhurbaşkanı kararıyla TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Resmi Gazete,  Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları yayınlandı. Bu kararlarla TCDD'de değişiklikler oldu.

İSA APAYDIN GİTTİ

Atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı.

TCDD Genel Müdür Yardımcılığına Öner Özgür, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına ise Yunus Emre Ayözen'in atamaları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla TCDD Genel Müdürü görevden alındı

ÇORLU KAZASI SONRASI TWITTER'INI KAPATMIŞTI

İsa Apaydın Çorlu'daki kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarını Twitter'dan engellemiş, Ankara'daki kaza sonrasında ise hesabını gizli konumuna getirmişti.

Cumhurbaşkanı kararıyla TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Tren kazasının havadan çekilen görüntüleri

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