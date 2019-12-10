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Cumhurbaşkanı KYK kredisi sorusunu cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçlarının silinmesiyle ilgili; 'Gündemimizde çalışıyoruz' dedi.

AA & Ensonhaber | 10.12.2019 - 15:41..
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Cumhurbaşkanı KYK kredisi sorusunu cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde “Dünya İnsan Hakları Günü” Münasebetiyle Gerçekleştirilen “Her İnsan Bir Dünya” Temalı Program'da üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "KYK borçlarının silinmesi gündeminizde var mı?" sorusu yöneltildi. Bu soru salondan da alkış aldı.

Cumhurbaşkanı KYK kredisi sorusunu cevapladı VİDEO

"BEKLENTİ SİLİNMESİ"

Erdoğan, şunları söyledi; "Bilmiyorum buna nasıl baskı diyelim. Değerli arkadaşlar bu konu bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra inşallah masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da inşallah atacağız. Krediyi her müracaat eden alıyor ama geri ödemek koşuluyla alıyor. Bursun ödeme durumu yok. Bu atılacak adımda tüm borçlu olanların beklentisi tamamının silinmesi. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da; kredi olayı ya kalkacaktır sadece burs veme noktasına gidilecektir. Onun değerlendirmelerini yapıp ona göre adımlarını atacağız."

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