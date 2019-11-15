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Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

NASA, Mars’ta bulunan Curiosity aracının yakaladığı yeni görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 10:37..
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta Gale kraterinde keşifte bulunan, otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot olan Curiosity, 2012 yılından bu yana kızıl gezegendeki faaliyetlerine devam ediyor.

Şu anda Gale Krateri'nde bulunan Curiosity aracı, bulunduğu bölgeden Mars'ın ıssız ve ürkütücü bir fotoğrafını çekti.

mars

17 KAMERAYA SAHİP

Curiosity uzay aracının üzerinde toplamda 17 adet kamera bulunuyor. Yeni görüntüler ise, aracın sağında ve solunda bulunan siyah beyaz navigasyon kameralarıyla elde edildi.

Araç, şu anda Mars'ta bulunan Gale Krateri'ndeki Mount Sharp Dağı'nda çalışmalarına devam ediyor. Kraterin tabanından 5.5 kilometre yüksekliğe sahip bu dağ, Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro Dağı ile hemen hemen aynı yükseklikte.

Curiosity ise bu dağın etrafında dolaşarak, incelemek üzere çeşitli kaya örnekleri topluyor.

curiosity

Curiosirt şu anda, 3.5 milyar ila 3.8 milyar yıl önce meydana geldiği düşünülen katmanları ortaya çıkarmak için, Orta Butte adlı bir bölgedeki kayaları araştırıyor. Eğer siz de Curiosity'nin elde ettiği ham görüntülere daha yakından bakmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


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Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandıCuriosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandıCuriosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandıCuriosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

Curiosity aracının çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı

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