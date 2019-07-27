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Dağa çıkacaklardı, operasyonla yakalanıp tutuklandılar

Van’da dağa çıkarılmak istenen 4 kişi ile bu kişilerin kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilen 2 işbirlikçi tutuklandı.

İHA | 27.07.2019 - 10:24..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

YOLA ÇIKTIKLARI ANDA OPERASYON YAPILDI

Açıklamada, “Bu kapsamda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün şehir yapılanması tarafından kırsal alana katılım yaptırılmak istenen 4 kişi ile bu şahısların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 2 işbirlikçi olmak üzere 6 şahsa yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası, şahısların kırsal alana katılım yapmak üzere yola çıktıkları anda operasyon başlatıldı.

Dağa çıkacaklardı, operasyonla yakalanıp tutuklandılar


6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

23 Temmuz 2019 günü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube Müdürlükleri görevlilerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve araç aramasında; kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.” denildi.

Dağa çıkacaklardı, operasyonla yakalanıp tutuklandılar

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