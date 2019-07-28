Dalaman açıklarında 27 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’da Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Dalaman açıklarındaki Kille Koyu’nda bir grup kaçak tespit etti.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri “Far Out” isimli Türk Bayraklı yelkenli tekneye operasyon yaptı.

35 IRAKLI 2 SURİYELİ

Teknede aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 35 Irak , 2 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen bir kişi ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler sahil güvenlik botu ile Göcek Limanı’na getirildi.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.



