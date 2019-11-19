Damadının kız kardeşini öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2013 yılında meydana gelen cinayet davası, 6 sene sonra daha yeni sonuçlandı.

DAVA TEKRAR AÇILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2013'te damadının kız kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Yargıtay'ın bozma kararının ardından sanık, yeniden yargılandı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Sanem Kulan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hasan Yoldaş ise duruşmada yer almadı.

12 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Son duruşma ile Yargıtay'ın esastan bozduğu kararı tekrar görüşen mahkeme heyeti, sanığa, maktulü ''haksız tahrik altında kasten öldürdüğü'' gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verdi.

Anne Firdevs Kulan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın tutuklanmasını istediğini belirterek, "Sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyorum. Evladımın kanı yerde kalmasın. Sanık 12 yıl hapis cezası aldı. Karara itiraz edeceğiz." dedi.

(Anne Firdevs Kulan, sağdaki Sanem Kulan)

15 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ereğli ilçesinde, 10 Ekim 2013'te Murtaza Mahallesi'nde yaşayan Sanem Kulan ve Hasan Yoldaş'tan haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde her ikisini de yaralı halde bulmuştu. Kulan hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmiş, Yoldaş ise taburcu edildikten sonra nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Sanık Yoldaş, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2015'teki duruşmada 15 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Yargıtay tarafından 6 Mart 2019'da Hasan Yoldaş'a verilen 15 yıl hapis cezası, sanığın hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralanması nedeniyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nın 29'uncu maddesinin uygulanması sırasında azami düzeye yakın indirim yapılması yerine, makul düzeyde indirim yapıldığı gerekçesiyle kararın sanık lehine bozulmasına karar verilmişti.

Yargıtay'ın esastan bozma kararının ardından 3 Mayıs'ta yeniden görülen duruşmada Yoldaş, tahliye edilmişti.