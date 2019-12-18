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Danimarka'da 5 bin 700 yıllık çiğnenmiş sakız bulundu

Bilim insanları, buldukları sakızda Taş Devri'nde yaşayan bir kadına dair şaşırtıcı ipuçları elde edildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 13:51..
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Danimarka'nın Syltholm Adası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda 5 bin 700 yıl öncesine ait, huş ağacının kabuğunun ısıtılmasıyla elde edilen ve katrana benzeyen çiğnenmiş bir madde bulundu.

TAŞ DEVRİ'NDE YAŞAYAN KADIN

Günümüzdeki sakızları andıran maddede bulunan DNA'dan, Taş Devri'nde yaşayan bir kadının tüm genetik şifresi çözüldü. Çamurla kaplandığı için bugüne kadar bozulmadan gelebildiği belirtilen sakızın, o dönemde taş aletleri yapıştırmak için kullanıldığı belirtiliyor.

Diş izleri, maddenin yumuşatılmak için ya da diş ağrısı veya başka bir rahatsızlığa iyi geldiğine inanılarak çiğnendiğine işaret ediyor.

Danimarka'da 5 bin 700 yıllık çiğnenmiş sakız bulundu

İLK KEZ KEMİK DIŞINDA MALZEMEDEN TAM GENOMA ULAŞILDI

İlk kez kemik dışındaki bir malzemeden eski insanlara ait tam genoma ulaştıklarını belirten bilim insanlarının, sakızın yaklaşık 2 santimetre olduğu belirtilen makalede, 'Lola'nın koyu renk saçlı, koyu tenli ve mavi gözlü olduğu belirlendi. Kadının, ayrıca Avrupa'da yaşayan avcı toplayıcı bir topluluğa mensup olduğu öğrenildi.

Danimarka'da 5 bin 700 yıllık çiğnenmiş sakız bulundu

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