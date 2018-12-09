Dansçı Cem Demir, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

ALTIN VE BRONZ MADALYASI BULUNUYOR

Polis ekipleri ise ölen kişinin Dünya Dans Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan ve IDO Avrupa Salsa Dans Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cem Demir olduğunu tespit etti. Genç dansçının cenazesi, polis ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNİ KAYBETTİ, BUNALIMA GİRDİ

Bir organizasyona katılmak için Adana’da bulunduğu belirtilen Demir'in vefat haberini alarak olay yerine gelen arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu. Demir'in bir süre önce annesini kaybettiği ve bunalıma girdiği ileri sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.