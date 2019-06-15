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Darıca’da sel sularının bastığı market deposunda öldü

Yoğun yağmur sonrası bir marketin bodrum katında mahsur kalan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA | 15.06.2019 - 17:42..
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Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak’ta, bir marketin bodrum katında bulunan depoda 2 kişi etkili olan kuvvetli sağanak yağmur sonrasında sel suları sebebiyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, AKUT ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.Darıca’da sel sularının bastığı market deposunda öldü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa süre sonra vatandaşların yardımı ile mahsur kalan 2 kişi mahsur kaldığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadınlar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadınların isimlerinin Elif Urhal ve Birsen A. olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan Elif Urhal(36) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.Darıca’da sel sularının bastığı market deposunda öldü

"SUYA UZATTIĞIM KANCA KADININ KIYAFETİNE TAKILDI"

Suyun altında kalan kadını kurtaran Bekir Çakar ise o anları anlatarak, “Su geldi. marketin deposunun içine girdi. Daha sonra vatandaşlar suyu engellemek için çabaladı. İçeride olanların can güvenliğini sağlamaya çalıştık. İçeride 2 kişi varmış. Birisini kurtardılar. Su bastırınca duvar yıkılmış. Duvarın yıkılması ile içeri su dolmuş. Çocuk kaçamayınca duvarın altında kalmış. Suya düşünce o panikle kendisini bırakmış. Biz hemen camları kırdık. Suyun yüzeyinde olan büyük malzemeleri aldık. İtfaiyenin verdiği bir kanca ile bir malzemeyi çekerken, suyun altında kalan kadının kıyafetine takıldı. Çekince suyun yüzeyine çıktı. Hemen ambulansa bindirdik” diye konuştu.


Darıca’da sel sularının bastığı market deposunda öldü

Darıca’da sel sularının bastığı market deposunda öldü

Darıca’da sel sularının bastığı market deposunda öldü

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