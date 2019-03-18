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Dava sonuçlandı: Apple, Qualcomm'a 31 milyon dolar ödeyecek

Apple ile Qualcomm arasındaki patent davası sonuçlandı. Mahkeme, Qualcomm'u haklı bularak, Apple'ı 31 milyon dolar ödemeye mahkum etti.

DHA | 18.03.2019 - 14:34..
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Apple ile Qualcomm arasındaki patent savaşları, uzun süredir konuşuluyor. Qualcomm, patentlerinin iPhone modellerinde izinsiz kullandığını öne sürerek Appledava etmiş ve mahkemeye çeşitli kanıtlar sunmuştu.

ABD’nin San Diego federal mahkemesinde iki haftadır süren dava, cuma günü Qualcomm’un lehine sonuçlandı ve mahkeme, Apple’ın Qulacomm’a 31 milyon dolar ödemesine karar verdi.

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APPLE, PATENTLERİ İZİNSİZ KULLANDI

Apple'ın izinsiz kullandığı Qualcomm patentleri arasında, cihazın açıldıktan sonra otomatik olarak internete bağlanması, pil ömrü ve grafiklere ilişkin teknoloji, daha hızlı içerik indirilmesi için cihaz işleyicisi ve modem arasındaki hareket gibi özellikler yer alıyor.

Apple, bu kararla, patentleri ihlal ettiği her iPhone başına 1.41 dolar tazminat ödeyecek. Bu da toplam 31 milyon dolarlık bir ceza anlamına geliyor.

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APPLE İÇİN KÜÇÜK BİR MİKTAR

Microsoft'tan sonra ABD'nin en değerli ikinci şirketi olan Apple, 866 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve her yıl yüz milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Bu yüzden 31 milyon dolarlık ceza Apple için hiç de büyük bir para değil.

Qualcomm'un genel danışmanı Don Rosenberg, ''Qualcomm ve diğer şirketler tarafından üretilen teknolojiler, Apple'ın hızlı bir şekilde başarılı olmasını sağladı.'' ifadelerini kullandı.

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