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DEAŞ Kerkük'te silahlı saldırı düzenledi: 2 ölü

DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde bir askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 2 asker öldü.

AA | 29.01.2020 - 22:54..
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Terör örgütü DEAŞ Irak'ın Kerkük kentinde bir silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyaw Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Tavuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir kontrol noktasını hedef aldığını belirtti.

Kamil, hafif silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, 2 askerin öldüğünü aktardı.

Saldırıdan sonra bölgeden, kullandıkları araçlarla hızla uzaklaşan teröristlerin izlerinin sürüldüğünü söyledi.

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor.

DEAŞ Kerkük'te silahlı saldırı düzenledi: 2 ölü

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