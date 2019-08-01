Dedektör nedir

Dedektörler genelde toprak altına elektromanyetik sinyaller iletir, bu sinyallerden gelen verileri kullanıcısına değer olarak gösterir.

Genelde defineciler, yer altı araştırması yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Dedektör türlerine göre arama amaçları farklıdır.

Kullanacağınız cihaz türleri arama isteğinize göre farklılık gösterir. Altın aramak isteyen bir kişi metal dedektörü kullanmalı iken, farklı elementler arayan kişiler başka türlerde cihazlar kullanması gerekir.

DEDEKTÖR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Genelde lilyum pil ve batarya ile kullanılır. Metal Dedektörler elektronik yapıya sahiptir. Toprak altına gönderdiği sinyallerin geri dönüşü ile metal olup olmadığı bilgisini verirler.

Yüksek gerilime sahip ortamlarda genelde bozulabilirler, yanlış sinyaller gösterebilir. Genelde yüksek gerilim hatlarının yoğun olduğu bölgelerde kullanılmaması uygun görülür. Arama derinliğine göre türleri vardır. Başlıklar büyüdükçe arama derinliği artar.

KALİTELERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR

Bazı dedektörler sadece metal olduğunu gösterirken, ayrışım özelliğine sahip olanlarıda vardır. (Örnek: Altın, Gümüş, Bronz madenlerini ayrı, ayrı gösterirler) Markalarına ve fiyatlarına göre kaliteleri değişir.

Dünya geneli kabul gören dedektörleri Gümüş Dedektör'de bulabilirsiniz. Derin aramalarda aranan ürünün genişliğine (hacmine) göre derinlik artar. Örne: Bilezik ile 80x80 boyutundaki tepsinin arama deriliği farklıdır.

Detaylı araştırmalar yaparken cihazların özelliklerine göre bölge, hava şartları, arazi yapısı başarı sağlamak için önemli etkenlerdir. Bazı dedektörler yağışlı ortamda bozulurken, bazıları su altında dahi arama yapabilmektedir.