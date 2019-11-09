Define kazısı için Dipsiz Göl'de çalışma başlatıldı

Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de ‘define' söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatıldı.

KAZI İÇİN ONAY VERİLDİ

Dipsiz Göl'de define söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu. Başvuru sonrası, Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kazı için onay verildiği belirtildi.

SUYU TAHLİYE EDİLDİ

Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda, 5 metre derinliğe ulaşan gölün suyu tahliye edilerek, iş makineleri ile kazıldığı belirtildi.

Jandarma ekipleri aynı zamanda gölün çevresine kimsenin yaklaşmaması için güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

KAZI SONRASI GÖL ESKİ HALİNE GETİRİLECEK

Kazının ardından gölün su doldurularak yeniden eski haline getirilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.

''SU ARIYORUZ DİYEREK GÜLÜP GEÇTİLER''

Taşköprü Yaylası’nda yaşayanlar kazı çalışmalarını duyduklarını ancak ne arandığını bilmediklerini belirtti. Nuriye Dervişoğlu, “Gölde ne arıyorsunuz diye sordum bana ‘su arıyoruz’ diyerek gülüp geçtiler. Kimseyi oraya yaklaştırmıyorlar. Geçen yıl orada biri boğuldu. Ben de onlara ‘gölü kapatın’ dedim. Ne olacak bilmiyorum.” dedi.

''YAYLANIN GÜZELLİĞİ GÖLDÜ, YOK OLDU''



Ömer Bilgin de “Maden mi arıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. O göl yaylanın güzelliğiydi, yok oldu. Yazın birileri gelip orada kazı yapmak istemişti. İzin vermemiştik. Şimdi yayladan herkes inince gelip gölü kazdılar” diye konuştu. Ali Bilgin ise “Gölde define arıyorlar diye duydum.” dedi.

''O BÖLGE ÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI''



Gümüşhaneli Tarihçi-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, Taşköprü Yaylası'nda sürdürülen kazıda ne çıkıp çıkmayacağını bilemediklerini ancak alanın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Üçüncüoğlu, "Maçka tarafında Romalıların bir lejyonu yaşamıştır. Kelkit'te yapılan kazı bölgesinde bu özellik görülür. Çok geniş bir saha olduğu için Romalıların tam olarak nerede yaşadığı bilinmemektedir. Ancak o bölgede yaşadıkları bilinmektedir. Roma İmparatorluğu ve Osmanlılar ile Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethi sırasında o bölgede kaldığı söyleniyor. Bu sadece bir söylenti, kaynaklarda geçmiyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için de çok fazla dedikodu olması normal. Bu bölgelerde zamanında yapılan kazılarda çok şey bulunduğu da söyleniyor." dedi.