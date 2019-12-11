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Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Bir süre önce ilişkilerine son veren çift, Defne Samyeli'nin evlilik şartı koymasıyla yeniden bir araya geldi.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 13:27..
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Uzun süredir birlikte olan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti, yollarını ayırmıştı.

Cem Yılmaz'ın çapkınlıkları ve Serenay Sarıkaya'yla adının anılması, Samyeli'nin ilişkisini sonlandırmasına sebep olmuştu.

İlişkilerine dair sürekli yeni bir dedikodu çıkan çiftten, bu kez iyi haber geldi.

BARIŞMA ŞARTI EVLİLİK

Samyeli ve Yılmaz'ın önceki akşam Bebek'te bir otelde buluşup yemek yedikleri ortaya çıktı.  İkilinin ayrılığa daha fazla dayanamadığı ve Samyeli'nin Cem Yılmaz'ı evlilik şartıyla affettiği konuşuluyor.

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

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