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Dekstroz nedir

Çoğunlukla üzüm şekeri olarak adlandırılan dekstroz, ağırlıklı olarak meyve özlerinde bulunan bir tür karbonhidrattır.

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Dekstroz nedir

Dekstroz, meyve, süt, şeker kamışı, selüloz gibi çeşitli kaynaklardan hidroliz yoluyla elde edilen ticari olarak ise mısır nişastasının hidroliziyle üretilen bir glikoz çeşididir.

DOĞRUDAN KANA KARIŞIR

İnsan kanının da bir bileşeni olan dekstroz,  emiliminden önce hiçbir sindirim işlemine uğramaz. Direkt olarak kana karışan dekstroz, enerji kaynağı olarak şekere göre daha çabuk etki etmesi nedeniyle sıklıkla tercih edilir.

Tıbbi ve endüstriyel alanlarda d-glukoz olarak adlandırılır ve serum içeriklerinde kullanılır.

Dekstroz nedir

Az tatlılığa sahip olan dekstroz, dondurma, şerbet gibi ürünlerde tadı hafiflettiği gerekçesiyle kullanılabilir. Toz şekere alternatif olarak mayalama veya gazlanma şekeri olarak tercih edilebilir.

İNSÜLİN ŞOKLARINDA KULLANILIR

Hazır gıda ürünlerinde yaygın bir şekilde kullanılan dekstroz, doktorlar tarafından da diyabetik hastalarında insülin şoklarına karşı, obezitenin tedavisinde, kan şekeri düzeyinin ayarlanmasında kullanılmaktadır.

Vücut tarafından direkt olarak emildiği için sporcular tarafından da enerji artırmada tercih edilir.

Dekstroz nedir

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