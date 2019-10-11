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Demet Akalın: Ben Hadise'ye şaka yapmıştım

Hadise hakkında şaka yaptığını söyleyen Demet Akalın, gelen cevaptan memnun olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 09:12..
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü sorulara yanıt veren şarkıcı, Hadise ile yaşadığı polemik hakkında konuştu.

Akalın, Hadise’nin Harbiye konseri sonrası yaptığı “Mekanın sahibi geri geldi.” paylaşımıyla ilgili “Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor” demişti.

Demet Akalın: Ben Hadise'ye şaka yapmıştım

"ONUN DA KOCASI YOK"

Hemen ardından Hadise’nin, yakın çevresine “İyi ama onun da kocası yok. Onlar boşanmamış mıydı?” dediği yönünde haberler çıkmıştı.

"ŞAKA ANLAYIŞIMIZ FARKLIYMIŞ"

Akalın, röportaj sırasında bu sözler hatırlatılınca şöyle konuştu: “Ben şaka yapmıştım, o cevap olarak sadece ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese olay kapanacaktı. Demek ki şaka anlayışımız aynı değilmiş.”

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