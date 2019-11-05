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Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 8. yıl kutlaması

Demet Akalın ile boşandığı eşi Okan Kurt birlikteliklerinin 8. yılını kutladı.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 07:47..
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Sekiz yıl önce 3 Kasım’da Okan Kurt ile tanışan Demet Akalın, bir yıl sonra nikah masasına oturmuştu. 2014 yılında Hira’yı kucağına alan çift, 2018 yılının Eylül ayında evliliğini sonlandırmıştı.

2 AY AYRI KALABİLDİLER

Okan Kurt’un iş hayatında yaşadığı sıkıntılar ailesine yansıyınca Demet Akalın sürpriz bir kararla boşanma davası açmıştı. Jet hızıyla boşanan çiftin ayrılığı 2 ay sürmüştü. Yeniden evlenmeyi düşünmeyen ikili birlikteliklerine sevgili olarak devam etme kararı almıştı.

8. YIL PARTİSİ

Dün tanışmalarının 8. yılını kutlayan çift bir parti verdi. Partiye başta Seda Sayan, Alişan, Hakan Altun ve Aleyna Tilki olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 8. yıl kutlaması

Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 8. yıl kutlaması

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