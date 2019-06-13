Demet Evgar: Kader mahkumu lafı bana arabesk gelirdi

Avlu diziyle bir kez daha oyunculuğuyla sevenlerinden tam not alan Demet Evgar, reklam yüzü olduğu bir markanın davetinde açıklamalarda bulundu.

Avlu dizisinin final yapsasıyla imaj değiştiren Demet Evgar, “Set biter bitmez saçımı kestirdim. Hapishaneden çıkma durum yaşattım kendime…

"AĞIR BİR İŞTİ"

Bu işe başlamadan önce kader mahkümu denilen cümle bana biraz arabesk geliyordu. Allah orada kalan herkese sabır versin. Orada kaldığımız her gün için onlara dua ettik. Haftanın 5/6 günü 16 saat oradaydık. Psikolojisi ağır bir işti” diye konuştu.