Demokratlar da Trump'a kızgın

ABD'li üst düzey heyet, dün Türk heyetiyle Suriye'yi konuşmak üzere Türkiye'ye geldi. Yapılan anlaşma sonrası Türkiye istediğini aldı.

TRUMP'IN TAVRINI ELEŞTİRDİLER

İki taraf da anlaşmadan mutlu ayrılsa da ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Trump'ın Türkiye'ye tavrını eleştirdi.

(Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi)

DEMOKRATLARIN İKİ LİDERİNDEN AÇIKLAMA

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’daki Demokratların lideri Chuch Schumer, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

(Senato’daki Demokratların lideri Chuch Schumer)

"TRUMP ERDOĞAN'A HER ŞEYİ VERDİ"

Açıklamada, “Anlaşma, Amerika’nın dış politikasına yönelik güvenirliğin altını ciddi şekilde oyuyor ve müttefiklerimize ve benzer şekilde hasımlarımıza sözümüze güvenilmeyeceği yolunda tehlikeli bir mesaj gönderiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir şeyden vazgeçmedi. Başkan Trump ona her şeyi verdi.” ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLAR SUNULACAK

Ayrıca iki lider, Türkiye'nin yaptırımları ile ilgili karar tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sunacak.