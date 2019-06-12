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Deniz Akkaya’nın omuzları olay oldu

Güzel ve fit görünümüne rağmen sporu ihmal etmeyen Deniz Akkaya, Instagram hesabından geniş omuzlarını paylaştı.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 13:58..
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41 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, bir çocuk annesi olmasına rağmen fit görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla konuşulan Akkaya, bu sefer de omuzları ve elleriyle gündem oldu.

"ELALEM OMUZ GÖRSÜN"

Genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle ön plana çıkan Akkaya, kol ve omuz kaslarının ön planda olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Elalem omuz görsün... Fotoğrafları yüzde 8000 büyütüp hata arayıp en sonunda ellerime takılanlara... Ellerim hep böyle idi benim; yağ oranı düştükçe dahada belirginleşir damarlar. Takılmayın o konuya. Bugün tüm dünyada sporcu kadınların ve adamların hatta birçok takip ettiğiniz unlu namzetin eller bu halde. Bende isterim böyle pamuk gibi yumuşacık eller ama böyle omuza böyle eller, saygılar".

Deniz Akkaya’nın omuzları olay oldu

Deniz Akkaya’nın omuzları olay oldu

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