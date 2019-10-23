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Deniz anaları kıyıya vurdu, tekneler karaya oturdu

Tekirdağ'da deniz kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi de denizin çekilmesiyle karaya oturdu. Yetkililer, panik yapılmamasını söyledi.

DHA | 23.10.2019 - 15:18..
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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 25 metre çekildi.

Denizin çekilmesiyle çok sayıda deniz anası kıyaya vururken, balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini gören vatandaşlar, oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

"DEPREMLE İLGİSİ VAR MI BİLMİYORUZ"

İlçede yaşayan Erkan Atalar, "Bu yıl biraz daha fazla çekilme var. Depremle ilgilisi var mı bilemiyorum. Bunu uzmanlar bilecek. Ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz." dedi.

Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi İZLE

"NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Zekeriya Kurtkan da ilk kez denizin bu kadar çekildiğini belirterek, "Geçen yıl da vardı, ancak bu yıl biraz daha fazla. Çok sayıda deniz anası kıyıya vurmuş. Nedenini bilemiyoruz, merak ediyoruz. Haziran, ağustos aylarında denizin suyu kıyıya kadardı. Şimdi ise epey çekilmiş durumda." diye konuştu.

Deniz anaları kıyıya vurdu, tekneler karaya oturdu

"PANİK YAPMAYIN"

Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise "Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde panik yapacak bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Deniz anaları kıyıya vurdu, tekneler karaya oturdu

Deniz anaları kıyıya vurdu, tekneler karaya oturdu

Deniz anaları kıyıya vurdu, tekneler karaya oturdu

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