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Deniz Seki: Nereden Bileceksiniz'i keşke ben yazsaydım

Şarkıcı Deniz Seki, Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ şarkısıyla ne demek istediğini ‘uyuşturucu ticaretine yardım etmek’ suçlamasıyla 4.5 yıl kaldığı cezaevinde anladığını söyledi.

Haber Merkezi | 24.11.2019 - 09:24..
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'Uyuşturucu ticaretine yardım etmek' suçlamasından giydiği hüküm nedeniyle toplamda 4.5 yıl cezaevinde kalan şarkıcı Deniz Seki, albümünde Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısına da yer verdi.

Deniz Seki: Nereden Bileceksiniz'i keşke ben yazsaydım

"CEZAEVİNDEYKEN ANLADIM"

Posta gazetesinden Oya Çınar'a bu şarkıyı albümüne koyma sebebini anlatan Seki, "O kadar bana layık olmayan şeyler yaşadım ki. Çok doğru tespit. Ahmet Kaya’nın ne demek istediğini, neler yaşadığını o dönem anladım zaten. ‘Nereden Bileceksiniz?’ şarkısı ben Maldivler’deyken (o kelimeyi ağzıma almıyorum, oraya Maldivler diyorum ben) 'Sanki bu şarkı benim için yazılmış gibi, keşke bunu ben yazmış olsaydım' diyordum. Eşi Gülten Kaya’dan izin aldım, sağ olsun o da beni severmiş. Kırmadı." dedi.

Deniz Seki: Nereden Bileceksiniz'i keşke ben yazsaydım

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