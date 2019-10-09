Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Richter Ölçeği'ne göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

8 AĞUSTOS DEPREMİ HATIRLATILDI

8.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçenin 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğünde depremi yaşadığını hatırlatarak, bu sarsıntıyla biraz tedirgin olduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde köylerde bazı binalar hasar görmüştü.



