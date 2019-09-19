Denizli'de 43 ağacı kesip define aradı

Denizli'nin Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi Yokuşdibi mevkiinde devriyedeyken, ormanlık alanda kesilmiş ağaç gövdesi gören ve durumdan şüphelenen Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı.

KAZDIĞI ÇUKURDA YAKALANDI

Bölgeyi inceleyen ekipler, A.D. isimli bir şahsı takibe aldı. Kısa süreli bir takip sonrasında A.D., define bulmak için kazdığı 5 buçuk metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakalandı.





43 AĞACI KESTİ

Yapılan incelemelerde şahsın defineyi bulmak için yaklaşık 100 yaşında olan 43 ağacı da kestiği ortaya çıktı. Ardından şahsın evinde arama yapan ekipler, motorlu testere, ruhsatsız silah ve evin önünde istiflemiş satışa hazır 20 ton odun buldu. Gözaltına alınan A.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.