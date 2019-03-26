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Denizli'de 9 yavru kangal köpek çalındı

Kangal cinsi 9 yavru köpek, maskeli 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, fabrikanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DHA | 26.03.2019 - 15:56..
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Denizli Pamukkale'de Mustafa Koca'ya (39) ait tekstil fabrikasının önündeki kulübede bulunan 9 kangal köpeği yavrusu çalındı. Sabah işyerine geldiğinde, 1 aylık olan yavruların çalındığını farkeden Koca, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu.

Denizli'de 9 yavru kangal köpek çalındı

BİRİ ANNEYİ OYALADI, DİĞERİ ÇALDI

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde yavru köpeklerin beyaz bir otomobille gelen maskeli 3 kişi tarafından çalındığını belirledi. Şüphelilerden birinin anne köpeğe et verip oyalarken, diğerlerinin yavruları otomobile taşığı, ardından hızla uzaklaştıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanıp, çalınan yavru köpeklerin bulunması için çalışma başlattı.

9 yavru Kangal köpeği hırsızlığı kamerada İZLE

"YAVRULARIMI GETİRİN"

Köpeklerini evladı gibi sevidğini belirten Mustafa Koca, "Çalınan yavrular, has kangal köpeğiydi. Değerleri 1000 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Köpeğimi götürenlere sesleniyorum. Ne olursunuz, vicdanınız varsa yavrularımı geri getirin. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Fabrikaya sabah geldiğimde her şeyden önce onlarla ilgilenip besliyordum." dedi.

Denizli'de 9 yavru kangal köpek çalındı

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