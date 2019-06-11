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Denizli'de iş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü

Bir mermer ocağında çalışan 53 yaşındaki işçi, kullandığı iş makinesinin 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 11.06.2019 - 21:34..
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Denizli’nin Honaz ilçesinde Kocabaş Mahallesi’nde bulunan mermer ocağında iş kazası meydana geldi.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Mermer ocağında çalışan iş makinesi operatörü Rafet Özışık, kullandığı iş makinesi ile boşaltım yaptığı sırada, aracın kontrolünü kaybetti. İş makinesi ile 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşen Özışık olay yerinde hayatını kaybetti.
Özışık’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de iş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü

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