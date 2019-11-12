Denizli'de kuzeni ve eşiyle annesinin kasasını çaldı

Denizli’nin Kale ilçesinde bir şahıs; eşi ve kuzeni ile birlikte, öz annesinin çelik kasasını çaldı. Kasadaki 12 bin lirayı alan hırsızlar, kasayı gölete attı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu çözülen olaydan sonra gölete atılan kasa, balık adamlar tarafından çıkarıldı.

PARMAK İZLERİ ELE VERDİ

Kale ilçesi Habibler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eve geldiğinde çelik kasasının yerinde olmadığını gören 75 yaşındaki Gülsüm M., jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde evdeki parmak izlerinin aile üyelerine ait olduğunu tespit etti. Ardından Gülsüm M.’nin öz oğlu Turgut M. ve gelini Serpil M.’yi gözaltına aldı.

İTİRAF EDİP KUZENİNİ ELE VERDİ

İkili sorgusunda kasayı çaldıklarını itiraf ederken, suç ortaklarının da kuzenleri Ali M. olduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma, Ali M.’yi de gözaltına aldı. Şahısların çelik kasayı çaldıktan sonra üst bölmesini oksijen ve çeşitli araç gereç kullanarak açtıkları ve içerisindeki 12 bin TL’yi aldıkları öğrenildi.

KASAYI BARAJ GÖLÜNE ATTILAR

Hırsızlık şüphelilerinin, kasanın alt kısmını ise açamadıkları öğrenildi. Kasanın içindeki parayı alan şahısların sonrasında ise araçla, kasayı Tavas ilçesindeki Çalıköy Baraj Gölü’ne götürüp burada suya attıkları öğrenildi.

KASAYI BALIK ADAMLAR ÇIKARDI

Kasanın yerini öğrenen jandarma ekipleri, sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama ekiplerinden yardım isteyerek gölete gitti. Bölgeye gelen balık adamlar bot yardımıyla gölete girerek kasanın yerini buldu, ardından vince bağlanan halatla kasa karaya çıkarıldı.

PARA ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Olayda gözaltına alınan Gülsüm M.’nin öz oğlu Turgut M. ve gelini Serpil M. ile yeğeni Ali M., ifadelerinin ardından jandarma ekipleri tarafından Kale Adliyesi’ne sevk edildi. Şahısların, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Olayda çalınan 12 bin TL ise şahıslardan alınarak, anne Gülsüm M.’ye teslim edildi.



