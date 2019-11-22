Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, İhsan Z.'nin kullandığı otomobil kontrolsüz kavşağa geldiğinde geçmek için durdu. Daha sonra yan yoldan geçen kamyoneti bekleyen otomobil hareket edince kavşakta yolun karşısına geçtiği anda yolun solundan gelen Ferhat K.'nın kullandığı motosiklet, otomobilin ön kısmına çarptı.

HAVADA TAKLALAR ATTI

Çarpışmanın etkisiyle metlerce havaya yükselen Ferhat K., savrulup havada taklalar atarak yere düştü. Ferhat K.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

''HER KAZADA EN AZ ÖLÜM VEYA YARALANMA OLUYOR''

Kazanın gerçekleştiği yerde esnaf olan Ekrem Tunçel, kaza sonrasını güvenlik kameralarından izlediğini ve adeta dehşete düştüğünü belirterek, “Burada son birkaç yıldır olan kazanın biz sayısını unuttuk. Hatta önceki sene iki araba çarpıştı, dükkanıma araba girdi, iki vatandaştan biri öldü birisi yaralandı. Biz bu yolda önlem alınmasını istiyoruz ışık, duba ve yol kabartılarak belediye veya yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz. Kazalar olmasın, her kazada en az ölüm veya yaralı oluyor. Biz burada dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz. Her kazadan sonra biz yetkililerin burada bir önlem alınması için dile getiriyoruz ama telefonla, görüntülerle, yazıyla hemen hemen hiçbir önlem alınmıyor, biz dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz, vatandaşın can güvenliği tehlikede bu yolda.” diye konuştu.

Denizli'de kaza yapan motosiklet sürücüsü havada taklalar attı