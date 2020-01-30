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Denizli'de oğlu babasını evinde ölü olarak buldu

Denizli'de 63 yaşındaki adam, oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu.

İHA | 30.01.2020 - 05:08..
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Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Abdülkadir Balcı'yı, even gelen oğlu hareketsiz halde yatarken gördü.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Babasının bu durumunu gören oğlu, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Balcı’nın öldüğünü tespit etti. Olay yerine polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

12 SAAT ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre Balcı’nın yaklaşık 12 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Balcı’nın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de oğlu babasını evinde ölü olarak buldu

Denizli'de oğlu babasını evinde ölü olarak buldu

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