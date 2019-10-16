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Denizli'de polis memurunun temizlediği silah ateş aldı

Denizli'de silahını temizleyen polis memuru, silahın kazara ateş alması sonucu, kendisini ve bekçiyi yaraladı.

AA | 16.10.2019 - 02:42..
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Denizli'nin Honaz Kaymakamlığında görevli polis memuru kaymakamlık binasındaki nöbeti sırasında silahını temizlemek istedi.

KAZARA ATEŞ ALDI

Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.K., silahını temizlediği sırada, kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, kendisine ve yanında bulunan bekçi Halil Erkan'a isabet etti.

Denizli'de polis memurunun temizlediği silah ateş aldı

YARARILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince polis memuru A.K Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, bekçi Erkan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kaymakamlık binasında inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'de polis memurunun temizlediği silah ateş aldı

Denizli'de polis memurunun temizlediği silah ateş aldı

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