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Denizli'de yaralı şahıs kendi aracıyla hastaneye gitti

Silahlı kavgada 1 kişi, pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

İHA | 17.06.2019 - 09:53..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde, alacak verecek meselesi yüzünden mahalledeki bir büfe önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile devreye silahlar girdi. Olayda pompalı tüfekle ateş edilen Hakan Y., (35) bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

KENDİSİNİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Yaralı şahıs, 09 RB 544 plakalı aracına binerek olay yerinden uzaklaşıp özel bir hastaneye gitti. Hakan Y., kendi imkanları ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, camı ve kaportasında çok sayıda saçma izi bulunan otomobilde detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.D. ve İ.G. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Denizli'de yaralı şahıs kendi aracıyla hastaneye gitti

Denizli'de yaralı şahıs kendi aracıyla hastaneye gitti

Denizli'de yaralı şahıs kendi aracıyla hastaneye gitti

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