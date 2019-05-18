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Denizli'de yolda yürüyen kadının başına tuğla düştü

İnşaat halindeki binadan başına tuğla düşen genç kadın, yaralanırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 18.05.2019 - 13:28..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde kız arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyen 19 yaşındaki Büşra Yaşar'ın kafasına, yapım çalışmalarının sürdüğü 4 katlı inşaatın çatısından tuğla düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan Yaşar'ın yardımına çevre sakinleri yetişti. Baygınlık geçiren Yaşar, yoldan geçen minibüs sürücüsü tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Denizli'de yolda yürüyen kadının başına tuğla düştü

GÜVENLİK KAMERASI KAYITTAYDI

Olay anı bir iş yerinin kameralarına yansırken, çatıda çalışma yaptığı ileri sürülen Afgan uyruklu A.N., polis tarafından gözaltına alındı.

Yürürken inşattan başına tuğla düşen kız yaralandı VİDEO

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Büşra Yaşar'ı hastaneye götüren minibüs şoförü Mustafa Oymak, "Aracımda 2 yolcu bulunuyordu. Tam olayın olduğu noktaya geldiğimde, bir toz bulutu havalandı. Bağrışmalar oldu. Başına tuğla düşen kişinin durumu biraz kötüydü. 'Ambulans çağıralım' dediler. 'Getirin ben götürürüm' dedim. Sonra da hastaneye götürdüm. Vatandaşlık görevimi yaptım." dedi.

Denizli'de yolda yürüyen kadının başına tuğla düştü

Denizli'de yolda yürüyen kadının başına tuğla düştü

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